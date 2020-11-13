Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından "Kovid-19 kurallarına uyun" çağrısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hazırladıkları video kliple, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanları, bir taraftan hastalarını iyileştirmek için gece gündüz çalışırken diğer yandan da vatandaşlara uyarılar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Tunceli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da tek tek kamera karşısına geçerek, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda video klip hazırladı.

Video klipte sağlık çalışanları maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekerek, "Bu tulumlar ve bu maskeler içinde çalışmak bizler için çok yorucu. Ancak hasta olarak bu yatakta yatmak ve nefes alamamak daha zor. Tedbirlere uymak burada yaşam mücadelesi vermekten çok daha kolay. Bugünleri geride bırakabilmek için hep beraber mücadele etmek zorundayız, bizler sizin için hep buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Sizler de kendiniz, kendi sevdikleriniz ve bizim için lütfen kurallara uyun. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Maskesiz sokağa çıkmayın." uyarısında bulundu.