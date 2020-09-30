Tunceli’de halk eğitim merkezleri öğrenciler için maske üretti

Tunceli’de merkez ve ilçelerde Halk Eğitim Merkezleri tarafından çoğunluğu öğrencilere ulaştırılmak üzere 30 binden fazla maske üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Koronavirüs (Covid-1) tedbirleri kapsamında yüze yüze eğitim öncesi Tunceli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçe halk eğitim merkezleri tarafından maske üretimine yoğunlaşıldı. Bu kapsamda merkez ve ilçelerde öğrencilerin kullanımı için kullan at ve yıkanabilir 30 bin adetten fazla üretim gerçekleştirilerek okullara ulaştırıldı.

Merkez, Pertek, Hozat, Nazımiye ilçeleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından 30 bin adetten fazla maske üretimi yapıldığını anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci,”Merkezde okul öncesi bin 108, ilkokul birinci sınıflar için bin 196, ortaokul 8.sınıf öğrencilerine 510, lise 12. sınıf öğrencilerine de 764 adet maske öğrencilere dağıtılmak üzere okullarına teslim edilmiştir. İlçelerimiz de anasınıflar ve ilkokullara maskeler teslim edilmiştir. Yine yüz yüze eğitim başladığında kullanılmak üzere diğer okul müdürlüklerine de maske gönderimi sağlanmıştır. .

Diğer eğitim kurumlarına da ihtiyaçları ölçüsünde maske dağıtıldığını aktaran Ekmekci, tüm okullara dağıtılmak üzere bugün itibariyle her okula 100’er adet olmak üzere yıkanabilir maske üretimine başlandığını aktardı.



PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler