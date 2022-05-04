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Tunceli’de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

04.05.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerinin sağlanması ve trafik kurallarını ihlalinin önüne geçilmesi amacıyla havadan denetim yapıldı.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan koordinesinde görevliler, çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Trafik kurallarına uymadığı belirlen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Kentin bazı noktalarında ekiplerce radar ve drone uygulamalı trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

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