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Tunceli’de İdlip şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

TUNCELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

Tunceli’de İdlip şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edilip lokma dağıtıldı.AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının çağrısıyla Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Camii’nde kadınlar bir araya geldi.

Tunceli’de İdlip şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

Tunceli’de İdlip şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edilip lokma dağıtıldı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının çağrısıyla Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Camii’nde kadınlar bir araya geldi. Kadınlar, İdlib şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuyarak,görevdeki Mehmetçikler için dua etti. Daha sonra lokma dağıtıldı.
Şehitler için bir arada olduklarını aktaran AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, “Şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Hepsi bizlerin evladıdır, canıdır. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. O yüzden bugün şehitlerimizin emanetlerini korumak, kollamak için bir olmamız gerekir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına birer Fatih’a okumak için bir aradayız. Rabbim güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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