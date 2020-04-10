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Tunceli’de iki kardeş kumbaralarındaki 211 TL’yi bağışladı

TUNCELİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Tunceli’de iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 211 TL’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler gelmeye devam ediyor.

Tunceli’de iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 211 TL’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler gelmeye devam ediyor. Tunceli’de de 6 yaşındaki Ahmet ile 9 yaşındaki ağabeyi Mahmut kardeşlerden örnek bir davranış gösterdi. Kampanyadan haberdar olan kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 211 lirayı kampanyaya destek olabilmek amacıyla bağışladı.
Çocuklara bu güzel davranışından dolayı teşekkür eden Vali Tuncay Sonel“ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Tunceli’den Ahmet ve Mahmut adlı iki kardeşin kumbaralarında biriktirdiği 211 lira ile destek vermeleri çok anlamlıydı. İki evladımızı gözlerinden öpüyorum”dedi.

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