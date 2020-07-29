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Tunceli’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

TUNCELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Tunceli’de, 3.

Tunceli’de, 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti.
2020 yılının 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlendi.Toplantıya, Vali Yardımcısı Akın Zor, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.
Yatırımların hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, “Sadece ülkemizde değil, dünyanın mücadelesini verdiği salgın süreci devam etmektedir. Bu süreçte bizler de salgın tedbirlerine de azami dikkat göstererek hem toplantılarımıza hem de hizmetlerimize en üst düzeyde devam ediyoruz. İlimizde bir kısım yatırımlarımız yeni başlamış, bir kısım yatırımlarımız devam etmekte ve bir kısım yatırımlarımızda bitti diyebileceğimiz aşamaya kadar gelmiş” dedi.
Tunceli’de dönem içerisinde 204 proje çalışması yapıldığını belirten Vali Özkan, “Toplam proje tutarımız 3 milyar 211 milyon 864 bin 303 TL’dir. İnşallah kısa zamanda bu rakamlara ulaşmayı ve bu işleri biran evvel bitirmeyi rabbim bizlere nasip etsin. Kurumlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese Tunceli’miz adına şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah hem toplantımız hem de yatırımlarımız ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olur” diye konuştu.
Toplantı, yatırımcı kurum temsilcilerinin çalışmalar hakkında sunum yapması ile sona erdi.

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