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Tunceli'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi

22.11.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Tunceli'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Tunceli Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, Vali Mehmet Ali Özkan, yetkiler ve vatandaşlar katıldı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Vali Özkan, yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda birden çok terör örgütünün baskısı nedeniyle Tunceli'ye gelinemediğini hatırlattı.

Kentin artık huzura kavuştuğunu belirten Özkan, "İlimiz, coğrafyası ve insanlığımızın güzelliğiyle 'Türkiye Yüzyılı'na hızlı adımlarla yol yürümeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri, bakanlarımızın desteği ve hemşehrilerimizin bizlere vermiş olduğu heyecan ve dualar sayesinde eksikliklerimizi gideriyor, azlarımızı çoğaltıyor, terör illetinin bağrımızda açtığı yaraları bir bir sarmaya devam ediyoruz." dedi.

Özkan, kenti yatırımlarla tarım, spor, sağlık ve turizm alanında geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tunceli'nin birinci derece deprem bölgesinde bulunduğuna işaret eden Özkan, "İlimiz açısından konut ve konut projeleri önemli yer tutmaktaydı. İşte bu adımları birer birer atmaya devam ediyoruz. Allah nice güzel günlerde ve yıllarda huzurla yaşamayı nasip eylesin. Allah bu güzel, mübarek topraklardan huzuru eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

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Noter kura çekimi

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