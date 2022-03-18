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Tunceli'de izinsiz kutlama ve etkinliklere müsaade edilmeyecek

18.03.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de izinsiz kutlama ve etkinliklere müsaade edilmeyecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de eylem ve etkinliklerin 6 gün süreyle mülkü idare amirin izniyle yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nevruz Bayramı'nın her yıl 21 Mart tarihinde ülkede coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Bu kapsamda nevruz coşkusu ve kutlamalarına gölge düşürebilecek her türlü eylem ve etkinliğin önüne geçilmesi amaçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri, İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlardaki basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ya da broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 18 Mart saat 00.01 ile 23 Mart saat 23.59'a kadar mülkü idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, bu 6 gün boyunca izinsiz yapılacak her türlü kutlama ve etkinliğe vatandaşların huzur ve güvenliği için müsaade edilmeyeceği bildirildi.

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Tunceli Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:35
İkindi
15:58
Akşam
18:38
Yatsı
19:55
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