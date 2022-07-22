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Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı

22.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan arı kuşu tedavi altına alındı.

Tunceli-Hozat kara yolunda görev yapan jandarma trafik ekipleri, arazide yaralı bir arı kuşu buldu.

Kuşu bulunduğu yerden alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, kuşu jandarma ekiplerinden teslim aldı.

Kanadının kırık olduğu belirlenen arı kuşu, tedavisi sonrası doğaya salınacak.

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