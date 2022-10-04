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Tunceli’de kaçak 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

04.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de kaçak 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

Tunceli’de kaçak 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

TUNCELİ (AA - Tunceli’de bir araçta yapılan aramada kaçak 1 milyon 920 bin makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada kaçak 1 milyon 920 bin makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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