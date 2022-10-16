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Tunceli'de kaçak 160 bin makaron ele geçirildi

16.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de kaçak 160 bin makaron ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir araçta, gümrük kaçağı 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 160 bin makaron ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Tunceli kaçakçılık adli işlem

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