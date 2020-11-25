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Tunceli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

TUNCELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Tunceli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” kapsamında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Özkan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgilendirme ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Tunceli’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” kapsamında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Özkan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.
Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgilendirme ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

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