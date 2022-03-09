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Tunceli'de kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi

09.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

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kar yağışı Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

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