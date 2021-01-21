YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de “Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

Tunceli’de “Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

21.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü bildirildi.Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren 4-5 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 150’ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü bildirildi.
Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren 4-5 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 150’ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip ve iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı.
İl genelinde halen ulaşıma kapalı bulunan 26 köy yolunu açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Tunceli’de “Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

Tunceli Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:38
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:58

Tunceli Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Gündoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Tunceli’de kapalı bulunan 42 köy yolunu açma çalışması sürüyor

Tunceli’de kapalı bulunan 42 köy yolunu açma çalışması sürüyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Tunceli’de 30 köye elektrik verilemiyor

Tunceli’de 30 köye elektrik verilemiyor

Tunceli-Erzincan arası tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

Tunceli-Erzincan arası tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.