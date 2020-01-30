Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Abla Aygül Doku, Tunceli Barosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden arama çalışmaları için Vali Tuncay Sonel'e, Tunceli Barosuna, AFAD ve diğer ekip çalışanlarına teşekkür etti.

Göl kıyısında da sürdürülen arama çalışmalarında, Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Abla Doku, kardeşinin en son kameralara yansıdığı yerde ekiplerin yaptığı aramalarda bulunan evrakın fotoğrafını göstererek, bunun kardeşinin üniversitede yaşadığı sorunları yönetime aktarmak amacıyla hazırladığı bir dilekçe olduğunu söyledi.

- Erkek arkadaşıyla yaptığı görüşme dudak okuma yöntemiyle çözülecek

Gülistan'ın sahipsiz olmadığını ifade eden Doku, "Gülistan'ı sağ bulsam da bu davamdan vazgeçmem. Bizi psikolojik olarak bu sürece getirenlerden, Gülistan'ımı olur da sağ bulmasam bile Gülistan'ı mı o suya itenlerden hesabını teker teker soracağıma hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Annes Bedriye Doku ise kızının sağ veya ölüsünü istediğini belirterek, "Allah için kimin elinden ne geliyorsa bize yardım etsin. Allah için yardım edin ben bir anayım." ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Kenan Çetin de Gülistan Doku'nun güvenlik kameralarına yansıyan en son görüntüsündeki erkek arkadaşıyla yaptığı görüşmenin görüntülerinin dudak okuma yöntemiyle çözümü için Ankara'ya gönderildiğini belirtti.