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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bir aydır aranan Gülistan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine kentte başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı ekipleri katılıyor.

Bir aydır aranan Doku'yu bulmak için bugün de Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında da ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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