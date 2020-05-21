YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 138 gündür aranıyor

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 138 gündür aranıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 21.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 138 gündür aranıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 138 gün önce kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Doku'nun kaybolduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı günden beri sürdürülen çalışmaların bugünkü bölümüne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Bugünkü çalışmalar kapsamında dalgıç ekipleri, görüş mesafesinin çok kısıtlı olduğu baraj gölünde belirlenen alanlar ile kıyılarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekibi de botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Tunceli Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:57
Öğle
12:23
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:17

Tunceli Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Munzur Gözeleri'nde kurulan stantlarda çıkan yangın hasara neden oldu

Munzur Gözeleri'nde kurulan stantlarda çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.