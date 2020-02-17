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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 44 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 44 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmalardan bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Doku'nun bulunması için yapılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Ekipler, olumsuz hava koşulları ve göl suyundaki görüş mesafesinin çok düşük olması nedeniyle dalış yapamadı.

Baraj gölünde ekiplerin botlarla dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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