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  4. Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'dan 152 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'dan 152 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Anne Bedriye Doku: - "Ben 5 aydır burada perişan oldum ve ciğerim yanıyor. Kızımın başına ne geldiğini bilmek benim de hakkımdır"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, ailesinin 5 Ocak'ta kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Bugünkü arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ve Adıyaman ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi katıldı.

Çalışmalarda dalgıç ekipleri, suda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu baraj gölünün Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekibinin de Atatürk Mahallesi Öğretmenevi mevkisi ile baraj gövdesine kadar olan bölümde göl yüzeyinde ve kıyılarda gün boyu botlarla sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Bölgede devam eden arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 5 aydır sürdüğünü ve bir sonuç alınamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenerek kendisine yardım edilmesini isteyen anne Doku, "Ben 5 aydır burada perişan oldum ve ciğerim yanıyor. Kızımın başına ne geldiğini bilmek benim de hakkımdır. Kızım evde kaybolmadı, kızımı okula gönderdim. Kızım ara tatilde eve gelecekti. Ben kızımın başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

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