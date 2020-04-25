YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 25.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile jandarma karma timleri katıldı.

Dün Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalardan sonuç alamayan JÖAK, JAK ve SAK timleri, bugün olayın yaşandığı Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde, dalgıç polisler ve AFAD ekipler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde yüzeyde ve kıyılarında botlarla çalışma yürüttü.

Jandarma karma timleri de Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde çay kıyısında aramalara destek verdi.

Yılmaz Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

- Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Kayıp Uzman Çavuş Munzur Çayı tunceli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Tunceli Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Tunceli Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Gündoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz maske

Tunceli'de 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz maske

Tunceli-Elazığ arası feribot seferlerine kısıtlama

Tunceli-Elazığ arası feribot seferlerine kısıtlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.