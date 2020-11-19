Tunceli’de kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Tunceli Valiliği, 1 Aralık ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimizdeki yerel sıcaklık ortalamaları da dikkate alınarak kış mevsimi şartlarından kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde, il sınırlarımız içerisinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

