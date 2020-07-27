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Tunceli’de Kızılay ekipleri maske dağıtmaya devam ediyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 27.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Maske kullanımını zorunla olduğu Tunceli’de, Kızılay ekipleri sahada ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor.Türk Kızılay Tunceli Şubesi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde oluşturduğu ekipler aracılığıyla ücretsiz maske ile kolonya ve dezenfekte dağıtımını sürdürdüğü bildirildi.Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu güne kadar gönüllü ekiplerle herkese ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan," Cami, Cemevi, taziye evleri, taksi durakları, mesleki kuruluşlar başta olmak üzere esnaf ve yöre insanımıza ücretsiz bir şekilde maske dağıtımı gerçekleştirdik.

Maske kullanımını zorunla olduğu Tunceli’de, Kızılay ekipleri sahada ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor.
Türk Kızılay Tunceli Şubesi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde oluşturduğu ekipler aracılığıyla ücretsiz maske ile kolonya ve dezenfekte dağıtımını sürdürdüğü bildirildi.
Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu güne kadar gönüllü ekiplerle herkese ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan," Cami, Cemevi, taziye evleri, taksi durakları, mesleki kuruluşlar başta olmak üzere esnaf ve yöre insanımıza ücretsiz bir şekilde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca dezenfekte ve kolonya dağıtımlarımızda aralıksız sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Dağıtım ekiplerimiz başta olmak üzere emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"dedi.

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