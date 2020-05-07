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Tunceli’de Kızılaydan 126 aileye nakdi destek

TUNCELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Kızılay ekipleri, 126 aileye 50 bin 400 TL nakdi yardımdı bulunduğu bildirildi.Türk Kızılayı Tunceli Pülümür Şubesi Başkanı Ahmet Yıldız, Koronavirüs sürecinde maske ve dezenfektan dağıtmanın yanı sıra ilçede ihtiyaç sahibi 126 aileye 400 liradan olmak üzere toplam 50 bin 400 TL nakdi yardımda bulunulduğunu aktardı.Süreç boyunca ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını aktaran Yıldız," İhtiyaç sahibi 3 aileye konteyner ev teslim ettik.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Kızılay ekipleri, 126 aileye 50 bin 400 TL nakdi yardımdı bulunduğu bildirildi.
Türk Kızılayı Tunceli Pülümür Şubesi Başkanı Ahmet Yıldız, Koronavirüs sürecinde maske ve dezenfektan dağıtmanın yanı sıra ilçede ihtiyaç sahibi 126 aileye 400 liradan olmak üzere toplam 50 bin 400 TL nakdi yardımda bulunulduğunu aktardı.
Süreç boyunca ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını aktaran Yıldız," İhtiyaç sahibi 3 aileye konteyner ev teslim ettik. 1 ihtiyaç sahibi ailemize de konteynır ev temini için çalışmalarımız sürüyor. Sevgi Bohçası ismini verdiğimiz proje ile yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi annelerin ateş ölçer, ıslak mendil,battaniye, şampuan gibi malzemelerini temin ediyoruz. Koronavirüs sürecinde 126 aileye 400 liradan olmak üzere 50 bin 400 TL nakdi yardımda bulunduk. Yine 60 aileye gıda ve kavurma yardımı yapıldı. Bu süreçte bin 500 adet maske ve 460 adet el dezenfektanı dağıttık. Çocuklara çikolata, kek ve bisküvinin yanında Ramazan’ın ilk üç günü pide, hurma ve su dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yardımları 10 gönüllü arkadaşımızla birlikte köy köy, ev ev dolaşarak gerçekleştirdik” dedi.
Belirledikleri bazı çocukların bayramlık kıyafetlerini karşılayacaklarını da aktaran Yıldız, yine 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ve alışveriş çeki dağıtımı gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

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