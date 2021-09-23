Tunceli'de koyunlara saldıran bozayıları Kangal köpekleri uzaklaştırdı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Kangal köpeklerinin, yavrularıyla koyun sürüsüne saldıran bozayıyı bölgeden uzaklaştırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çoban Fikret Ölmez'in, Munzur Dağları'ndaki Karagöl Yaylası bölgesinde otlattığı koyunları, bozayı ve yavrularının saldırısına uğradı.

Sürüyü koruyan Kangal köpekleri de bozayı ile yavrularına saldırmaya başladı. Yavrularıyla bölgeden uzaklaşan bozayıyı, köpekler uzun süre kovaladı.

Çoban Ölmez, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



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