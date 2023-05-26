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Tunceli’de mantar toplarken kaybolan vatandaşlar, dron ve askeri helikopterle bulundu

26.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giderken kaybolan 2 vatandaşa ulaşıldı.

Askeri helikopterle bulundukları alandan alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay dün Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Balpayam-Ağaşenlik köyüne mantar toplamaya giden Hüseyin Gündüz ve Müslüm İpek isimli vatandaşlardan haber alamayan yakınları durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi. Gece yoğun yağış ve kayıp şahısların telefonlarının çekmemesi nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu kayıp 2 şahsa ulaşıldı. Askeri helikopterle bölgeden alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:
’’25 Mayıs 2023 günü akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda, mantar toplamak için Pülümür Balpayam/Ağaşenlik bölgesine giden 2 vatandaşımızdan haber alınamadığı bildirilmiş, yapılan ihbar neticesinde bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştır. Jandarma komando timlerimiz, AFAD ekiplerimiz, AFAD gönüllülerimiz, gönüllü vatandaşlarımız ile dron ve helikopter marifetiyle yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde 2 kayıp vatandaşımıza sağ salim ulaşılmıştır.”

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