YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.06.2020 18:20 | Son Güncelleme

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ticari taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Ovacık istikametine giden Müslüm Çelik yönetimindeki 62 T 0756 ticari taksi, Munzur Vadisi Venk Köprüsü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle Munzur Çayı'nda düştü.

Akarsuda yaklaşık 300 metre sürüklenen taksiden sürücü Çelik, kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı.

Kazanın jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı.

Munzur Çayı'ndan karşı kıyıya geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ve AFAD ekibi, araçta yaptığı incelemede araç içinde kimsenin olmadığını tespit etti.

Sudaki araç, bölgeye çağrılan kurtarıcı yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Sürücü Müslüm Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Tunceli Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:00
Sabah
04:52
Öğle
12:31
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Tunceli Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeni Bir Bitki Birliği Tanımladı

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeni Bir Bitki Birliği Tanımladı

1937’de İdam Edilen Seyit Rıza’nın Torunun’dan Başbakan’a Dersim Ve Alevi Açılımı Desteği

1937’de İdam Edilen Seyit Rıza’nın Torunun’dan Başbakan’a Dersim Ve Alevi Açılımı Desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.