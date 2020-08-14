Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı

Hafta sonları kamu ve özel sektör çalışanlarının sağlık mazereti, yakın kaybı, resmi görevli olması gibi zorunlu haller dışında il dışına çıkmaması hususu tavsiye edilecek.

Test sonucu veya temas sebebiyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin, izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanması ve karantina sürecini karantina yurtlarında geçirmeleri sağlanacak.

Buna göre, merkez ve ilçelerde maske takma zorunluğunun devamına, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenlere Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbirler aldı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakılması ve piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma ortamlarında Kovid-19'a karşı gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması konusunda gerekli hassasiyet göstermeleri sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında bulunanların maske takmasının zorunlu olması, kalabalık ortamlara müsaade edilmemesi, personelin gerekmedikçe iş yerinde misafir ve ziyaretçi kabul etmemesine, bu hususta eksiklik belirlenmesi durumunda çalışanlara gerekli yaptırım kurumlarca uygulanacak.

Kamu kurumlarında çalışan ve kronik hastalığı sebebiyle idari izinli personelin belirlenen izinler dışında il dışına çıkmamaları Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlenerek ihlal tespiti halinde gerekli idari işlemler yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmaların telefon, faks ve internet olmak üzere yüz yüze görüşme gerektirmeyen yöntemlerle yapılması için gerekli özendirici ve yönlendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla sosyal medya hesapları aktif kullanılacak.

Belediyeler, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlüğü ve muhtarlar tarafından Kovid-19'a karşı önlemler için hazır anonslar düzenli olarak mahalle ve köylerde yapılacak.