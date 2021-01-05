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Tunceli'de nesli tehlike altındaki 8 yaban keçisi telef oldu

TUNCELİ HABERLERİ  | 05.01.2021 10:32 | Son Güncelleme

Yaban keçilerinin telef nedeninin tespiti için alınan numuneler, Elazığ'daki Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.

Çanakçı köyünde 8 yaban keçisini ölü bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uzman bir veteriner ile köye giden DKMP ekipleri, yaban keçilerinden numuneler aldı.

Yaban keçilerinin telef nedeninin tespiti için numuneler, Elazığ'daki Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

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