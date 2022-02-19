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Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi

19.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı tüfekle öldüren kişiye 16 bin 500 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Başakçı köyü bölgesinde vaşak avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, vaşağı tüfekle vuran kişiyi tespit edip yakaladı.

Koruma altındaki hayvanı öldüren kişiye 16 bin 500 lira ceza kesildi.

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