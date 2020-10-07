YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de "nine ve dedelere" sepetlerle organik ürün hediye edildi

Tunceli’de "nine ve dedelere" sepetlerle organik ürün hediye edildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Tunceli’de Türk Kızılay ekipleri, belirlediği 15 nine ve dedeye sepetlerle organik ürün hediye etti.Sosyal yardımlar konusunda bir çok çalışma yapan Türk Kızılay Tunceli Şubesi, Genç Kızılay ekipleriyle yaşlılar için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Tunceli’de Türk Kızılay ekipleri, belirlediği 15 nine ve dedeye sepetlerle organik ürün hediye etti.
Sosyal yardımlar konusunda bir çok çalışma yapan Türk Kızılay Tunceli Şubesi, Genç Kızılay ekipleriyle yaşlılar için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kent merkezinde Cumhuriyet ile yaşıt 15 nine ve dedeyi tespit eden ekipler, bal, dağ sarımsağı, dut, kuş burnu ve ceviz gibi organik ürünlerle sepetler hazırladı. Hazırlanan sepetler, gönüllü gençler tarafından evleri tespit edilen yaşlılara ulaştırılıp hediye edildi.
Salgın hastalık dolayısıyla hazırlan sepetlerde Tunceli’de yetişen organik ürünlerden bulunduğunu belirten Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven," Şube başkanımız Gökhan Arasan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında bugünde hayırseverlerimiz sayesinde nine ve dedelerimize organik sepet hazırlayıp armağan ettik. Kıymetli büyüklerimize şifa olsun. Sepet içerisinde bal, dağ sarımsağı, dut, kuşburnu ve cevize yer verdik"dedi.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Güven, gönüller olarak çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı
Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı

Tunceli Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
12:15
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Boran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.