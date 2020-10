Tunceli’de "nine ve dedelere" sepetlerle organik ürün hediye edildi

Tunceli’de Türk Kızılay ekipleri, belirlediği 15 nine ve dedeye sepetlerle organik ürün hediye etti.

Sosyal yardımlar konusunda bir çok çalışma yapan Türk Kızılay Tunceli Şubesi, Genç Kızılay ekipleriyle yaşlılar için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kent merkezinde Cumhuriyet ile yaşıt 15 nine ve dedeyi tespit eden ekipler, bal, dağ sarımsağı, dut, kuş burnu ve ceviz gibi organik ürünlerle sepetler hazırladı. Hazırlanan sepetler, gönüllü gençler tarafından evleri tespit edilen yaşlılara ulaştırılıp hediye edildi.

Salgın hastalık dolayısıyla hazırlan sepetlerde Tunceli’de yetişen organik ürünlerden bulunduğunu belirten Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven," Şube başkanımız Gökhan Arasan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında bugünde hayırseverlerimiz sayesinde nine ve dedelerimize organik sepet hazırlayıp armağan ettik. Kıymetli büyüklerimize şifa olsun. Sepet içerisinde bal, dağ sarımsağı, dut, kuşburnu ve cevize yer verdik"dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Güven, gönüller olarak çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.