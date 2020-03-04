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Tunceli'de öğrenciler müzik enstrümanlarıyla buluşturuluyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci: - "Müzik öğretmenlerimizin kuracakları 8'i merkezde 6'sı ilçelerde olmak üzere 14 müzik atölyemiz, Tunceli'ye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buradan Aşık Veyseller, Neşet Ertaşlar gibi sanatçılar, sanatkarlar hep birlikte yetiştireceğiz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencilerin sanatla buluşturulması amacıyla 14 okulda müzik atölyesi oluşturulması için aldığı müzik aletlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kent genelindeki müzik öğretmenlerinin talep ettikleri enstrümanları temin eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle müzik aletlerini ihtiyaç sahibi okullara ulaştırdı.

Törende, yeni müzik aletlerini alan öğrenciler, öğretmenleriyle mini bir konser verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, eğitim öğretim dönemi başında öğretmenlerle zümre toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Ekmekci, şöyle konuştu:

"Kentteki bütün müzik öğretmenlerimiz buradalar ve her birinin yazdığı her bir enstrüman eksiksiz olarak alındı. Müzik öğretmenlerimizin kuracakları 8'i merkezde 6'sı ilçelerde olmak üzere 14 müzik atölyemiz, Tunceli'ye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buradan Aşık Veyseller, Neşet Ertaşlar gibi sanatçılar, sanatkarlar hep birlikte yetiştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kesilmiştir' şeklinde bir sözü var ve gerçekten bu böyle. Sınavlarla veya başka şeylerle mücadele eden çocuklarımızın nefes alabilecekleri resim, müzik ve beden eğitimi derslerdir. Bu derslerin daha anlamlı işlenmesi amacıyla hep beraber kararlar aldık."

Müzik öğretmeni Fulda Özdemir de müzik aletlerinin çok pahalı olduğuna işaret ederek, "Yazdıklarımın hepsi geldi. Sınıflarımızı oluşturduk ama sınıflarımızda enstrüman olmadığı için boş gibi gözüküyordu. Şimdi sınıflarımızda bu eksikliler giderildiği için ayrıca mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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