Tunceli’de öğretmenlere “Narkorehber ” eğitimi

Tunceli polisi online olarak 170 öğretmene “Narkorehber” eğitimi veridi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında “En İyi Narkotik Polisi Anne” sloganıyla başlattığı eğimleri sürdürdü. Bu kapsamda alanında uzman polisler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde görevli 69’u anne olmak üzere toplam 170 öğretmene online olarak “Narkorehber” ve “Uyuma” projesi hakkında eğitim ve bilgilendirme yaptı.

Eğitim çalışmalarının belirli periyotlarda devam edeceği bildirildi.

