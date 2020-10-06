Tunceli’de okullarla ilgili tedbir alındı

Tunceli Valiliği, kent genelinde bulunan okulların çevresinde bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizin 06.10.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahısların okul çevresinde bulunmaması ve okullarımızın çevresinde Covid-19 tedbirlerine yönelik önlemlere eksiksiz olarak riayet edilmesi hakkında kolluk kuvvetlerimizce her türlü tedbir alınmıştır. Kararda belirtilen kurallara uymayan kişiler hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66.Maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.Maddesi ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır” denildi.



