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  4. Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

AA AA
07.08.2024 10:03
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

İlçenin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün çıkan örtü yangını devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.

Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

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Express
Anahtar Kelimeler:
yangın Tunceli

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