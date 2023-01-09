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Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 polis hastaneye kaldırıldı

09.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 polis, hastanede tedavi altına alındı.

Kentteki uygulama noktalarından birinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs çalışır halde arka arkaya park edildi.

Bu esnada öndeki otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse sızdı.

Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis memuru bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetinde bulundu.

Rahatsızlanan polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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zehirlenme Tunceli

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