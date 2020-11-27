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Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 27.11.2020 18:23 | Son Güncelleme

Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince ele geçirilen terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemeleri arasında yer alan el yapımı patlayıcının imhası sırasında yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Ovacık ilçesi kırsalında yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yaşam malzemesi arasında bulunan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada, 4 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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