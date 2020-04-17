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Tunceli’de sağlık çalışanları için tulum üretimi

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Tunceli’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için tulum üretilmeye başlandı.Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüs ile mücadele kapsamında destek çalışmaları yapılıyor.

Tunceli’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için tulum üretilmeye başlandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüs ile mücadele kapsamında destek çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi’nde sağlık çalışanları için tulum üretimine başladı. Üretilen tulumların, sağlık personellerine ulaştırılacağı belirtildi. Sağlık personelinin kullanımı için tulumların üretim aşamasını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, bilgi verdi.
Ekmekci, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde milletçe büyük bir salgınla mücadele etmekteyiz. Bizler de bu zor günlerde Covid-19 virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek, onların moral ve motivasyonlarını artırmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz giyim atölyesinde tulum üretimi gerçekleştirmekteyiz. Milli Eğitim Ailesi olarak diğer kurumlarımızda ürettiklerimizle de Covid-19 ile mücadelesine destek olmaktan son derece mutluyuz ve bu sorumluluğu tüm eğitim camiası olarak taşıyoruz. Bu sürece destek veren eğitim camiamızın tüm çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Daha önce de Bilim ve Sanat Merkezi’nin salgınla mücadele kapsamında hastaların solunum yetmezliği aşamasında gerekli olan tıbbi aparat ’Video Laringoskop ile sağlık çalışanlarına destek amaçlı 3D yazıcı ile siperlik ürettiği de kaydedildi.

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