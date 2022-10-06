Tunceli'de sahipsiz köpeğin neden olduğu zincirleme kaza KGYS kamerasında

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kara yoluna çıkan sahipsiz köpeğin yol açtığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.

Sahipsiz bir köpek, Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Bulvarı'nda karşı tarafa geçmek için kara yoluna indi. Bu sırada köpeğe çarpmamak için bir sürücünün aracını durdurması sonucu 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

