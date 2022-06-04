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Tunceli’de silahla kazaen vurulan çoban helikopterle hastaneye ulaştırıldı

04.06.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de silahla kazaen vurulan çoban helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde tüfekle kazaen ayağından vurulan çoban, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Şahverdi Yaylası’nda koyunlarını otlatan Afganistan uyruklu çobanın beklediği sürüye akşam saatlerinde kurt saldırdı.

Bunun üzerine çoban da koyunlarını korumak için tüfeğiyle kurdun bulunduğu noktaya ateş etti.

Bu sırada kurşunlardan biri kazaen karşı tarafta duran çoban Sinan Gökpınar’ın ayağına isabet etti.

Gökpınar’ın yaralandığını fark eden yayladakiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Valiliğin talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter, yaylaya iniş yaptı.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğinde helikoptere alınan yaralı çoban, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çobanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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