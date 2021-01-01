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Tunceli’de sokak hayvanları için vefa ekibi görevde

TUNCELİ HABERLERİ  | 01.01.2021 15:25 | Son Güncelleme

Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için vefa ekipleri belirlenen noktalara yiyecek bıraktı.Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet ediyor.

Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için vefa ekipleri belirlenen noktalara yiyecek bıraktı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet ediyor. Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek olan kısıtlama nedeniyle güvenlik güçleri kent genelinde denetim yaparken, Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Ekibi ise sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Ekipler, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için daha önceden belirlenen sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere mama, çeşitli yiyecekler ve su bırakmaya başladı. Ekiplerin sokak hayvanlarına destek için kısıtlama sona erinceye kadar aralıklarla çalışma yapacağı aktarıldı.

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