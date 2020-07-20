Tunceli’de tarla günü etkinliği

Tunceli’de kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mazgirt’e bağlı Göktepe Köyü’nde ekimi gerçekleştirilen, buğday ile çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan demonstrasyon çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya, “2016 yılında 2 çiftçimizle toplamda 20 dekar alanda Ayyıldız buğday çeşidi demonstrasyonu, 2017 yılında ise 4 çiftçimizle toplamda 20 dekar alanda Tarm-92 arpa çeşidi demonstrasyonu yapılmıştır. Yapılan projeler ile üreticilere menşei bilinmeyen tohum kullanmak yerine, sertifikalı hububat tohumu kullanılmasını teşvik etmek ve kaliteli hububat üretiminin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda üreticilere yüzde 50 çiftçi katkısıyla 61 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Yaptığımız demonstrasyonlar ile elde ettiğimiz verileri üreticilerimiz ile paylaşmamız sonucunda çiftçilerimiz tarafından sertifikalı verimi yüksek tohumluk kullanım oranı artmıştır” dedi.