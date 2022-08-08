YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

08.08.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalı ve Ovacık ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 150 metre sera naylonu, büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

Bölgede "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildiTunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladıAdana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı
Mersin'de tekstil mühendisi kadın, yünlerden tablo yapıyorMersin'de tekstil mühendisi kadın, yünlerden tablo yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli operasyon

Tunceli Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:21
Öğle
12:33
İkindi
16:22
Akşam
19:34
Yatsı
21:03
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.