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Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Mazgirt ilçesi kırsalında tespit edilip güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, terörist kıyafetleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan iki sığınak bulunarak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin Mazgirt ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda, teröristlerce kullanılan iki sığınak tespit edildi.

Ekiplerce imha edilen sığınaklardaki aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 75 kilogram amonyum nitrat, bir adet el yapımı patlayıcı devre kartı, 5 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, bir el yapımı patlayıcı basma düzeneği, bir el telsizi, 3 adet 6'lı pil bloğu, bir büyük tüp, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 örgütsel kitap, 4 şemsiye, 8 çift ayakkabı, 7 terörist kıyafeti, 3 yağmurluk, 7 sırt çantası, 10'ar kilogram peynir, çay, zeytin, 30 kilogram pirinç, 4 testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kentte, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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