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Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.

Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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