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Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

23.01.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık kırsalında yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınakta yapılan aramada, bilgisayar, 3 sözde örgüt bağış koçanı ve muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Bölgede terörist unsuların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

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