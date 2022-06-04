YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

04.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 G3 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7B sevk fişeği, 1000 kalaşnikof mühimmatı, bombaatar mühimmatı, M-16 şarjörü, 5 kalaşnikof şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, iki akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, lazer hedef noktalayıcı, el dürbünü, radyo, dikiş makinesi, 12 büyük tüp, 2 küçük tüp, 20 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildiBüyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:00
Sabah
04:50
Öğle
12:25
İkindi
16:20
Akşam
19:50
Yatsı
21:32
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.