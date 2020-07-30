YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve "Kovid-19" adı verilen hastalığın dünya üzerinde 120'den fazla ülkeye sirayet ettiği ve dünyada büyük bir paniğe yol açan salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü anımsatıldı.

Hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Kovid-19 salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüs yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır."

Kentte valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtilen açıklamada, 31 Temmuz'da başlayacak yasağın, 14 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Tunceli Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:14
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:16

Tunceli Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"

Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"

Vali Özkan’dan Covid-19 uyarısı

Vali Özkan’dan Covid-19 uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.