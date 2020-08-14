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Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 20:41 | Son Güncelleme

Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan ve "Kovid-19" adı verilen hastalığın dünya üzerinde 120'den fazla ülkeye sirayet ettiği ve dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü anımsatıldı.

Hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüs yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır."

Kentte valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtilen açıklamada, 15 Ağustos'ta başlayacak yasağın, 29 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi.

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