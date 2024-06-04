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  4. Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

AA AA
04.06.2024 08:26
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Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanıştır."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama

Tunceli Namaz Vakitleri 4 Haziran Salı

İmsak
03:00
Sabah
04:50
Öğle
12:25
İkindi
16:20
Akşam
19:51
Yatsı
21:32
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