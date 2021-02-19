Tunceli’de trafik denetimleri

Tunceli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler bilgilendirildi, 21’ine ise çeşitli ihlallerden 5 bin 376 TL para cezası kesildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçilmesi için denetimlere ağırlık verdi. Ekipler belirli güzergahlarda radar, drone ve yol uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülerin durdurularak bilgilendirildiği denetimlerde hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri, hatalı park ve cep telefonu ile konuşma ihlallerini yapan 21’ine ise toplam 5 bin 376 TL cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin düzenli olarak denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

